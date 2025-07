Bimba di 4 anni in ospedale: incubo violenza sessuale al lido

Il caso è inquietante. Difficile capire ora cosa sia successo. La piccola presa in cura dai sanitari

CASTEL VOLTURNO – Una bambina di 4 anni è stata soccorsa domenica pomeriggio, oggi, in condizioni gravi dopo aver subito una violenza sessuale consumata nel bagno di un lido di Varcaturo.

La piccola, le cui generalità ovviamente non renderemo note per tutelarne la privacy, è giunta in struttura con indizi di trauma fisico e intimo intriso di sangue. Nonostante lo shock, la piccola era cosciente al momento del ricovero.

Le forze dell’ordine, già al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione, stanno valutando ogni possibile pista. Non è ancora chiaro se l’autore del gesto fosse un conoscente o un estraneo.

La bambina, al momento sotto osservazione, riceverà supporto psicologico specializzato. La speranza è che le sue condizioni migliorino, mentre la caccia al presunto responsabile entra nel vivo.