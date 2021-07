Intesta contatori elettrici al morto per non pagare le bollette. Denunciato 23enne

CASERTA – Una donna, vedova residente ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia, si è vista presentare un conto di oltre 1.200 euro per un recupero crediti legato al mancato pagamento di numerose bollette per la fornitura di energia elettrica i cui contratti erano intestati al defunto marito. Per questo motivo la donna si è presentata ai carabinieri del paese per denunciare l’episodio.

Avviate le indagini, si è scoperto che tutti i contatori in questione erano stati intestati al marito defunto dopo la data del suo decesso e che gli stessi erano allacciati in località mai frequentate né dal deceduto né dai suoi familiari.

Gli accertamenti eseguiti attraverso le società di fornitura di energia elettrica hanno consentito di identificare la persona che aveva mediato la fittizia stipula dei contratti, formalizzati anche attraverso l’utilizzo di documenti contraffatti. Si tratta di un 23enne della provincia di Caserta, ora denunciato dai carabinieri per il reato di truffa.