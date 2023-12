Investito in pieno centro, anziano soccorso dal 118

L’uomo è stato scaraventato a terra.

PIETRAMELARA. E’ stato investito in pieno centro, in piazza Sant’Agostino ma, fortunatamente, a parte il grosso spavento, pare che le conseguenze per la povera vittima, non siano gravi. Il pedone stava attraversando la strada quando un’auto, con alla guida un uomo di Riardo, lo ha centrato in pieno, scaraventandolo a terra. L’anziano è stato poi assistito dai sanitari del 118, allertato dai presenti.