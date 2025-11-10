La Dea Bendata bacia il casertano: centrato un 5 al SuperEnalotto, fortunato vincitore porta a casa 43mila euro
10 Novembre 2025 - 11:03
Lo rende noto Agipronews
SANT’ARPINO – Il SuperEnalotto premia la Campania. Nell’estrazione di venerdì 7 novembre, come riporta Agipronews, centrato un”5″ da 43.095,16 euro a Sant’Arpino, presso il Bar Ali Cafè in via Martiri Atellani, snc.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 11 novembre, sale a 76,2 milioni di euro.