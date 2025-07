LA DOMENICA DI DON GALEONE…

13 luglio – XV domenica del tempo ordinario (C)

CHI AMA I FRATELLI, MANIFESTA DIO! (Lc 10,25)

L a domenica “del buon samaritano”. Nel Vangelo di oggi troviamo un insegnamento centrale in tutta la predicazione di Gesù. Attraverso la stupenda parabola del buon samaritano, Gesù ci fa capire chi è il prossimo; la lezione è chiarissima: il nostro prossimo è chiunque si trova nella necessità. Farsi prossimo dell’altro significa farsi carico della sua situazione. Tutto questo ci costerà tempo, denaro, sacrificio. Proviamo difficoltà a commentare questo Vangelo di grande bellezza e profonda spiritualità! Cercheremo solo di sottolineare qualche espressione del Vangelo di Luca, la cui lezione è contenuta nelle ultime parole di Gesù, rivolte a ognuno di noi: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso!”. Quest’episodio del Vangelo si trasforma, per tutti, in un forte esame di coscienza. A volte sosteniamo che l’amore è impossibile, la generosità è utopia, fermarsi per aiutare è un rischio … Questa pagina di Luca ci insegna che non sempre l’uomo è un lupo per l’altro uomo!

A lla fredda e distaccata domanda del dottore in teologia “Chi è il mio prossimo?”, Gesù risponde con un’altra domanda: “Chi è stato prossimo?”. La differenza è profonda. L’esperto della vecchia religione presenta una domanda teorica; egli pretende un elenco preciso delle persone da amare; una specie di lista dei poveri o di famiglie bisognose; Gesù non risponde con una teoria ma con un fatto concreto, e rovescia la domanda. Non “Chi è il mio prossimo?” ma “Chi ha aiutato il povero?”. E

alla fine, non una raccomandazione, ma un comando preciso: “Va’ e fa’ anche tu lo stesso!”. Nella nuova religione è più importante il fare che il sapere. È sconfitta ogni forma di intellettualismo etico. A Gesù non importa delineare confini, separazioni, gradi di prossimità, ma fare concreti atti di generosità. Per Gesù è più importante l’ortoprassia dell’ortodossia, la carità della verità.