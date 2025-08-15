LA FESTA DELL’ASSUNTA…di Don Franco Galeone…

15 agosto 2025 ✶ Assunzione della Vergine Maria

Maria, segno e pegno di vita eterna!



L a festa di Maria Assunta in cielo rappresenta l’esaltazione

suprema che la religione fa del femminile. Sebbene questo dogma

sia l’ultimo fra i dogmi mariani proclamati dalla chiesa (Pio XII nel

1950), è importante ricordare che la fede del popolo cristiano

nell’Assunzione di Maria proviene dai primi secoli del cristianesimo.

Questa fede esprime la necessità che il comune fedele sente di

integrare il femminile nelle sue convinzioni religiose. Noi, esseri

umani, abbiamo un padre e una madre, cioè la nostra origine non è

solo nel maschile o nel femminile. Qualsiasi essere umano porta in

sé stesso il maschile e il femminile. Li portiamo nell’origine della stessa vita, nel nostro genoma, nelle esperienze più profonde, nell’educazione che riceviamo fin dalla nascita in famiglia. Festa dell’ottimismo!

La festività dell’Assunta ci ricorda, oltre il valore della femminilità, anche quello del corpo. Questo nostro corpo, del quale tanto male si è detto e scritto, così fragile e sublime, è un tessuto di prodigi.

Davvero magnum miraculum est homo e diventerà un giorno sacramento dell’incontro perfetto con

Dio. Il 15 agosto è la celebrazione di questa verità. Maria è la nostra sorella che ci precede, il suo

destino è anche il nostro. Ella è già quello che anche noi saremo. Festa dell’ottimismo cristiano

quindi! Se ci chiedono come finirà il cosmo e la vita, ecco la risposta: tutto finirà con un’Assunzione,

con un secondo Natale, con una Pasqua cosmica, con un’Ascensione gloriosa, con una Pentecoste di

grazia.

Bisogna guardare in alto e in avanti per meglio situare la nostra vita quotidiana, che a volte ci

appare così banale perché stiamo smarrendo le coordinate della vita. Non abbiamo più il senso della

distanza e del limite, quelle dimensioni orizzontali e verticali che costituiscono la geometria della

salvezza.

BUONA VITA!

L’uomo, sempre più chiuso nella sua giara di pirandelliana memoria, è diventato a una soladimensione, quella orizzontale, dalla cintola in giù. Creato da Dio quale aquila reale, si è ridotto auna borghese gallina da pollaio, assillata solo da sesso, possesso, potere, vacanze, pensione… Questo“piccolo principe” ha dimenticato le sue origini, la sua genealogia, che arriva fino ad Adamo e daquesti a Dio. Alzare la testa, fare progetti, guardare il cielo… significa credere in Dio, lasciarsi guidareda valori trascendenti, che riscattano la vita, dal banale feriale alla festività eterna. È vero, viviamoin una stagione crepuscolare, però in questa camera buia della ragione c’è ancora una luce che puòimpressionare la pellicola del nostro pensiero debole.