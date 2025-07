La figlia del sindaco di Cetara, originario di San Prisco, investe e provoca la morte di un 75enne

Il Suv è intestato al primo cittadino, ma a condurlo era proprio sua figlia. Una famiglia un po’ sfortunata visto che 2 anni e mezzo fa la moglie di Fortunato Della Monica dirigente di polizia alla Questura di Caserta era stata coinvolta in un incidente a bordo di un’auto di servizio della polizia

SAN PRISCO – Emergono nuovi particolari su tragico incidente stradale, verificatosi nei pressi di Cetara, una delle tante perle della Costiera Amalfitana, in cui è rimasto ucciso il 75nne Salvatore Caso, travolto da un Suv mentre procedeva a piedi

Ci siamo occupati della notizia perché quel Suv è intestato a Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara ma originario di San Prisco, un comune questo, peraltro già in grado di esprimere in passato sindaci in luoghi diversi da quello di origine: ci riferiamo all’ormai ex sindaco di Bologna Virginio Merola primo cittadino felsineo dal 2016 al 2021

Alla guida del suv si trovava la figlia del sindaco di Cetara. L’episodio è oggetto di un’indagine dell’autorità giudiziaria

Una famiglia un po’ sfortunata quella. Due anni e mezzo fa, precisamente il 22 gennaio del 2022, (CLICCA E LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO) la moglie Adele Monaco dirigente della divisione amministrativa e sociale della Questura di Caserta, anch’essa presumibilmente di san Prisco in considerazione del suo cognome largamente il più diffuso in questa cittadina, moglie del sindaco Fortunato della Monica fu coinvolta in un incidente a bordo di una vettura di servizio (al tempo non riuscimmo a stabilire se il fatto avvenne ad epilogo di un inseguimento nei confronti di chi aveva appena compiuto una rapina o altro reato) riportando delle ferite che in un primo tempo sembravano anche abbastanza serie

Il fatto avvenne lungo la statale Appia all’altezza del casello autostradale di Caserta Nord dunque nel perimetro del comune di Casagiove. In quell’occasione il marito accorse immediatamente al capezzale della moglie

Ora quest’altro episodio che sicuramente turba la tranquillità di questa famiglia sanprischese che molto onere si è fatta anche nella bellissima Cetara