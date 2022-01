Questura di Caserta in apprensione per la sua Dirigente. Ma dall’ospedale arrivano notizie…

CASAGIOVE – Apprensione nella Questura di Caserta per la dirigente della divisione amministrativa e sociale, Adele Monaco, rimasta coinvolta in un incidente, poco dopo le 14.15, lungo la Nazionale Appia nei pressi del casello autostradale. In un primo tempo si era temuto per la sua incolumità ma fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione. Al momento si trova in ospedale dove i medici la stanno sopponendo ai dovuti esami clinici e radiografici. Da poco è giunto sul posto anche il marito Fortunato della Monica, sindaco di Cetara.