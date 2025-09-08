LA FOTO. A piedi sulla Variante, automobilisti in allarme

8 Settembre 2025 - 12:39

La presenza del ragazzo sull’arteria, molto trafficata, ha allertato numerosi automobilisti

SAN PRISCO – Momenti di apprensione questa mattina lungo la variante della Reggia, sulla Strada Statale 700, dove un giovane di colore è stato notato mentre camminava a piedi da San Prisco verso Santa Maria Capua Vetere.

Gli automobilisti, allarmati dalla pericolosità della situazione, hanno immediatamente segnalato la presenza del ragazzo, che passeggiava indisturbato lungo l’arteria principale, esponendosi a gravi rischi.

Secondo fonti locali, non si tratta di un episodio isolato: spesso, alcuni minori ospiti della struttura d’accoglienza situata a ridosso della variante si allontanano, generando preoccupazione tra i residenti e chi transita sulla strada.

