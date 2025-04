LA FOTO. Auto in fiamme all’Autogrill: paura per i proprietari

Dopo il rogo, è stato chiuso per precauzione l’accesso ai distributori IP per almeno un’ora. In azione Vigili del fuoco di Teano

TEANO (EZ & Laza – redazione teanoce.it) – Attimi di paura sabato pomeriggio nella zona rifornimento carburanti dell’Autogrill Teano Est (Autostrada A1 – direzione Nord), dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco. I proprietari dell’auto, tipo Opel Mokka X di colore bianco, hanno fatto appena in tempo a scendere dal veicolo, quando il fumo della combustione di cavi e parti in plastica ha invaso anche l’abitacolo.

L’incendio sarebbe scoppiato nella parte anteriore dell’automobile, all’interno del vano motore. Solo alcuni istanti e un pennacchio di fumo nero e tossico si è levato nell’aria, accompagnato dall’inquietante scoppiettio del rogo. Per precauzione è stato subito sospeso l’ingresso nella zona di altri veicoli. Il fatto è accaduto poco fa, non più tardi delle 17:30 di oggi, 19 aprile 2025.

Allertati per l’occorrenza, sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Teano, distaccamento della Centrale operativa di Caserta. Non si segnalano danni a persone, a parte il grande spavento dei proprietari del veicolo, che è andato completamente distrutto. I pompieri in questo momento sono ancora impegnati a bonificare il veicolo reso irriconoscibile dal rogo di cui tenteranno anche di capire perlomeno l’origine.