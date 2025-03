LA FOTO. Blitz dei carabinieri nell’impianto di rifiuti, scatta il sequestro

Denunciati i due responsabili dell’attività illecita

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL CAMPAGNANO – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Formicola , unitamente a militari della locale Stazione Carabinieri di Ruviano, in comune di Castel Campagnano , alla località “Marrochelle”, con l’ausilio dei tecnici dell’ARPAC di Caserta, hanno proceduto ad effettuare un controllo presso un impianto di recupero di rifiuti inerti derivanti da demolizioni e disfacimenti edilizi a mezzo di frantumazione, laddove si è riscontrata una modifica sostanziale dello stabilimento senza autorizzazione in materia di emissioni atmosfera, nonché una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, il tutto in area vincolata paesaggisticamente “ope legis” dalla legge “Galasso” del 1985 che ha assoggettato a tutela alcune categorie di beni (fascia costiera, fascia fluviale, aree boscate, quote appeniniche ed alpine, aree di interesse archeologico, ed altro), a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico.

Pertanto, i predetti militari hanno proceduto al sequestro dell’intero impianto di frantumazione insistente su un’area di circa 20.000 mq ed hanno deferito i due responsabili dell’attività illecita descritta, in concorso tra di loro, per i reati predetti.