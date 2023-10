LA FOTO. CASERTA A PEZZI. Albero crolla in strada e blocca un camion

CASERTA – Nonostante l’anomalo caldo di questi giorni, in città insistono ancora qua e là segni dell’ultima bomba d’acqua. Alberi caduti e rami di una certa mole spezzatisi si possono vedere in alcune zone del territorio ancora giacere in terra.

Questo, insieme a tanti altri disservizi e scenari di degrado e verde incolto in più punti dell’area urbana sono il chiaro segnale di una manutenzione del verde cittadino inadeguata, insufficiente, se non del tutto assente in alcune zone.

Peggio poi quando gli alberi cadono improvvisamente senza che vi siano eventi climatici influenti.

È successo questo pomeriggio a viale Beneduce. “Un albero è caduto proprio mentre passava un camion – racconta il consigliere comunale Maurizio Del Rosso – io ero praticamente alle sue spalle.

L’albero, con un tronco di circa 4 metri, si è bloccato sotto al camion, e non c’era verso di poter proseguire.

Solo grazie all’intervento dei ragazzi dell’associazione Attivi e Solidali, la cui sede è nei paraggi, accorsi sul posto ed a cui ho chiesto aiuto, è stato possibile tirare via il tronco da sotto al camion e ripristinare la circolazione bloccata.

Purtroppo i vigili prontamente chiamati non hanno risposto per tempo. Posso affermare che senza l’intervento dei ragazzi dell’associazione il traffico sarebbe rimasto bloccato per un paio di ore almeno.

L’albero adesso è stato spostato sul marciapiede ma ovviamente ostruisce il passaggio pedonale e andrebbe rimosso quanto prima”.