LA FOTO. CASERTA. Colpo alla sala scommesse: bottino 7mila euro

Altri due tentativi di furto si sono verificati, sempre questa notte, anche a Capua

CASERTA – Furto, questa notte, ai danni della sala scommesse Eurobet di piazza Generale Dalla Chiesa a Caserta. A fare irruzione nell’agenzia di scommesse una banda giunta sul posto a bordo di un Audi, che, dopo aver sfondato la vetrina si sono diretta alla macchina cambiamonete, sdradicata e caricata in auto. Il danno stimato, comprensivo del danneggiamento della vetrata, è di circa 7mila euro. Altri due tentativi di furto sono stati messi in atto nel comune di Capua e nella frazione di Sant’Angelo in Formis (CLIKKA E LEGGI) ai danni delle agenzie Goldbet di proprietà della famiglia Gragnaniello.