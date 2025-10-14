LA FOTO. CASERTA. Paura in Viale Lincoln: perde il controllo e si ribalta con l’auto

14 Ottobre 2025 - 23:24

Seguiranno aggiornamenti

CASERTA – Grande spavento questa sera in via Lincoln a Caserta dove un’auto si è ribaltata. Da quanto si apprende il conducente avrebbe perso il controllo a seguito dell’impatto con il marciapiede Scattata la richiesta d’aiuto sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. Non si conoscono al momento, le condizioni dei passeggeri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino