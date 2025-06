LA FOTO CASERTA. Tragedia in Piazza Carlo III: uomo trovato senza vita ai piedi di una panchina

Tra la stazione e la Reggia. A ritrovarlo è stato il politico marcianisano Dario Abbate, che tanto – in silenzio – lo aveva aiutato in vita per riconquistare la sua dignità

CASERTA – È stato ritrovato morto questa mattina ai piedi di una panchina in Piazza Carlo III di Borbone, tra la stazione ferroviaria e la Reggia di Caserta, Pellegrino Compare, uomo senza fissa dimora noto in città. A luglio avrebbe compiuto 63 anni. A fare la tragica scoperta è stato Dario Abbate, che lo conosceva personalmente da molti anni e che per lungo tempo aveva cercato di aiutarlo a rialzarsi da una vita segnata dall’alcolismo e dalla precarietà.

Compare, uomo di strada ma con un volto noto tra chi frequenta la piazza, aveva trovato in più occasioni un rifugio e un sostegno proprio grazie ad Abbate, che non solo lo aveva ospitato in un suo appartamento, ma gli aveva anche offerto un lavoro: prendersi cura dei suoi amati cani Labrador, uno dei quali scomparso la scorsa estate. Un piccolo gesto di fiducia e dignità, che però non era bastato a strapparlo definitivamente alla morsa dell’alcol. Nonostante gli sforzi ripetuti, Pellegrino era ricaduto più volte nel baratro.

Questa mattina, però, è arrivato l’epilogo più drammatico. Dario Abbate ha trovato l’amico riverso ai piedi della panchina dove spesso passava la notte. “Non c’era più nulla da fare”, ha detto visibilmente scosso. Sul posto è intervenuta una camionetta dell’Esercito per mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi e stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo. Le cause della morte non sono ancora ufficialmente note, anche se si ipotizza un malore legato alle precarie condizioni di salute precarie.