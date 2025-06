LA FOTO. Casolare in fiamme, cittadini allarmati chiamano i Vigili del Fuoco

ORTA DI ATELLA – Tensione nel pomeriggio a Orta di Atella, dove un rogo è divampato nei pressi di un casolare abbandonato situato in via Bugnano. A far scattare l’allarme sono state numerose segnalazioni da parte degli abitanti della zona, preoccupati per l’improvvisa colonna di fumo scuro che si è alzata nel cielo.

Nel giro di pochi minuti, l’area circostante è stata avvolta da un’aria irrespirabile, accompagnata da un intenso odore di materiale bruciato.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.