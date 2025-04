LA FOTO. CRISI SOFTLAB TECH. Lavoratori in protesta bloccano il casello di Caserta SUD

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Continua la protesta dei lavoratori della Softlab Tech, ovvero quei dipendenti della Jabil che avevano deciso di entrare in questa nuova impresa, per scappare dall’incubo del licenziamento da parte della multinazionale americana, per poi ritrovarsi in un’altra crisi aziendale gravissima che sta mettendo a rischio il loro futuro mentre i dipendenti Jabil sono vicini alla risoluzione della loro situazione, almeno sulla carta, tramite un’operazione a due mani, compiuta da Invitalia, lo strumento di investimenTo del governo nazionale, e l’imprenditore di San Prisco, Aniello Stellato (PER I DETTAGLI CLICCA QUI).

Chiaramente, i lavoratori guardano con un certo astio alla figura di Giovanni Casto, imprenditore pugliese che aveva inizialmente offerto un’ancora di salvataggio a questi 120 dipendenti, per poi farli piombare nella tragedia della certa disoccupazione.

Come detto, i lavoratori di Softlab Tech, che non hanno ancora ricevuto alcuna certezza sull’approvazione della cassa integrazione, hanno attivato un presidio di manifestazione allo svincolo di Caserta Sud.

Questo ha provocato inevitabilmente un blocco della circolazione. Agli automobilisti che, evidentemente, sono infastiditi da questo stop, gli stessi lavoratori stanno chiedendo scusa per il disagio, però al momento questo è il loro unico modo per essere ascoltati.