LA FOTO della ragazza che fa girare soldi falsi nel bar della città

TEANO – Un’ondata di preoccupazione sta investendo la comunità di Teano a seguito delle ripetute segnalazioni di tentativi di spaccio di denaro falso. A lanciare l’allarme di oggi 10 giugno 2025 è del «Cristal Bar», noto esercizio commerciale di Teano, che ha reso pubblica una vicenda che si sta trasformando in un vero e proprio incubo per i gestori. Secondo quanto riportato in un post diffuso online, il Crystal Bar ha già scampato per ben tre volte il pericolo di vedersi rifilare banconote contraffatte. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, ha coinvolto una ragazza. «Attenzione a questo bel soggetto. Soldi Falsi!! È il 3º che ci prova questo mese!!», si legge nel messaggio diffuso dal personale del bar, che evidenzia la frequenza preoccupante di questi tentativi di frode.

Fortunatamente, il Cristal è dotato di un efficace sistema di sicurezza con registratore audio-video. Questa tecnologia si è rivelata fondamentale per risalire al momento esatto in cui si stava consumando la truffa, permettendo di acquisire le immagini del truffatore. Nel caso più recente, le riprese hanno immortalato proprio la ragazza coinvolta. L’allarme lanciato dal Cristal Bar non è solo una denuncia, ma un vero e proprio appello alla vigilanza per tutti gli altri esercizi commerciali e per i cittadini di Teano. L’episodio sottolinea la necessità di prestare la massima attenzione alla verifica delle banconote, soprattutto in un periodo in cui il fenomeno del denaro falso sembra essere in crescita. Le autorità locali sono state presumibilmente informate degli accaduti e si auspica un’intensificazione dei controlli per arginare questa problematica.