LA FOTO. Esplode casa abitata da giovani: un ragazzo in codice rosso

SESSA AURUNCA – Attimi di paura nella frazione di Cupa, dove un’esplosion, presumibilmente di una bombola di gas, è avvenuta all’interno di un’abitazione abitata da alcuni giovani extracomunitari. Il forte boato, udito dai residenti, ha allertato la comunità che si è subito prodigata per soccorrere i giovani presenti, come raccontato dalla pagina facebook Generazione Aurunca, che ha pubblicato la foto.

Uno di loro ha riportato ferite ed è stato prontamente assistito dal personale del 118, intervenuto tempestivamente sul posto. È stato trasportato in codice rosso nel vicino ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, ma non pare in pericolo di vita.

La casa, danneggiata internamente, è stata oggetto di un intervento da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente.