LA FOTO. Figlio di un noto politico si scatena e danneggia a pietrate un pullman scuolabus. Ecco cosa ha fatto il padre

I fatti una decina di giorni fa

CAPUA – Siamo, purtroppo, abituati a leggere di aggressioni ai danni dei conducenti di autobus diventate un problema diffuso e sconcertante. Pochi giorni fa, una decina circa, teatro di un episodio di violenza, di aggressione, ai danni del conducente di un bus privato, di quelli che si occupano del trasporto studenti, è stata la città di Capua. Lo scuolabus stava percorrendo via Porta Fluviale, in direzione centro, quando nei pressi dell’Istituto Ettore Fieramosca, è sopraggiunto, su un monopattino, dalla direzione opposta, un giovane del posto, residente a poche centinaia di metri dal succitato istituto, di circa 20 anni.

Senza alcun motivo apparente il ragazzo avrebbe dato in escandescenze contro l’autista; passando dalle parole ai fatti raccogliendo dei sassi, presenti in strada, e lanciandoli contro il parabrezza del mezzo.

Grande lo spavento per il conducente il quale, avendo riconosciuto l’aggressore in quanto anche lui capuano, dopo il tentativo iniziale di riportare il giovane alla calma non ha potuto fare altro che contattare telefonicamente il genitore di quest’ultimo invitandolo a raggiungere il figlio.

Il genitore dell’aggressore, consigliere comunale che siede tra gli scranni della maggioranza dell’attuale amministrazione di Adolfo Villani, si è precipitato sul posto redarguendo il figlio, scusandosi con l’autista del mezzo ed offrendo la sua disponibilità al risarcimento del danno causato al fine di chiudere bonariamente lo spiacevole episodio.