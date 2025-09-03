LA FOTO. Incidente sulla Variante: grave uno dei volontari della Protezione Civile feriti nello schianto

L’incidente questa mattina poco dopo le 8:00 nei pressi dell’uscita di San Clemente, frazione di Caserta

CASERTA – Arrivano aggiornamenti sul tragico incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 8:00 lungo la Variante Anas, nei pressi dello svincolo di San Clemente, frazione di Caserta

Il bilancio resta pesante: quattro ragazzi, tutti volontari della Protezione Civile di San Nicola la Strada, sono rimasti feriti dopo che il Defender sul quale viaggiavano si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento.

Le condizioni di uno di loro, un 19enne estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale, sono apparse subito gravissime. All’arrivo dei sanitari il ragazzo era in stato di semicosciente, con una profonda ferita che dalla spalla coinvolgeva gran parte del torace: tanto il sangue perso, il giovane rispondeva a stento agli stimoli esterni. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove è ricoverato in gravi condizioni

Gli altri giovani feriti in modo lieve, sono stati invece portati al pronto soccorso di Pineta Grande

Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute due ambulanze del 118, una pattuglia della polizia municipale e lo stesso personale della Protezione Civile, accorso immediatamente dopo aver appreso della tragedia che ha coinvolto i propri volontari.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto che ha sconvolto la comunità.