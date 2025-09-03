LA FOTO. Ligabue a cena a CASERTAVECCHIA: ecco il ristorante scelto

Dopo la Trattoria Pepè di San Marco Evangelista il rocker di Correggio ha scelto di trascorrere una serata al Borgo di Casertavecchia presso un noto locale del posto

CASERTA – Serata speciale per il borgo medievale di Casertavecchia: Luciano Ligabue, tra i cantautori più amati d’Italia, ha scelto il Ristorante Da Teresa per una cena intima e riservata.

Il celebre artista ha apprezzato l’atmosfera unica del borgo e le specialità della cucina tipica campana, che da anni rendono il locale un punto di riferimento per visitatori, turisti e famiglie.

“È stato un onore per noi accogliere Ligabue – raccontano Michele e Teresa Stellato, titolari del ristorante – un segnale che la qualità della nostra cucina e il fascino di Casertavecchia sanno conquistare non solo chi viene da vicino, ma anche personaggi di grande spicco della musica italiana.”

L’episodio conferma il ruolo di Casertavecchia come meta culturale e gastronomica di eccellenza, capace di unire tradizione, storia e buona tavola in un’esperienza indimenticabile.