LA FOTO. MADDALONI. Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

MADDALONI – Potrebbe esserci la poca visibilità dovuta alla pioggia battente che in queste ore sta interessando la nostra provincia o forse anche la scarsa illuminazione alla base dell’incidente che questa sera ha visto coinvolta una Countryman mini. Il guidatore dell’auto, per cause in corso di ricostruzione, ne ha perso il controllo arrestando al corsa in una cunetta all’altezza dello svincolo Cementir tra Maddaloni e Caserta.