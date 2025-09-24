LA FOTO. MARCIANISE. Cede il manto stradale in Viale della Vittoria: sprofonda un camioncino

Fortunatamente non si segnalano feriti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Numerosi disagi si sono registrati nel Casertano a causa del maltempo. In particolare, in Viale della Vittoria a Marcianise, si è verificato il cedimento del manto stradale nel tratto dove recentemente sono stati eseguiti lavori alla rete fognaria.

Nel punto interessato, un camioncino parcheggiato è sprofondato parzialmente nella voragine apertasi sull’asfalto. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Non si esclude che la causa del cedimento sia legata a infiltrazioni d’acqua piovana. Si auspica un rapido intervento delle autorità competenti per la messa in sicurezza dell’area e per evitare ulteriori rischi per la circolazione e l’incolumità dei cittadini.