LA FOTO MARCIANISE. Il vicesindaco Pasquale Salzillo sfoggia una super Mercedes di 83mila euro. I particolari auguri di Casertace

Da qualche giorno è parcheggiata nei pressi della Casa comunale

MARCIANISE (g.g.) – Dalla nostra rubrica di auguri non può sfuggire il simpatico vicesindaco di Marcianise Pasquale Salzillo che, da, qualche giorno, sta sfoggiando fiero in città la sua nuova auto, è che auto! Una Mercedes o, per dirla in stile gergale, “un Mercedes” GLC 220 D 4matic.

Auto bellissima tutta nera, prezzo circa 83mila euro compreso i super accessori, acquista a quanto pare a noleggio con scrittura privata. Dettagli, naturalmente, che riveliamo essendo Pasquale Salzillo un uomo pubblico, pagato dai cittadini di Marcianise.

Insomma, un periodo d’oro per lui, un periodo in cui, evidentemente, le cose girano a meraviglia da un punto di vista economico. A Pasquale Salzillo giungano i fervidi auguri di Casertace affinché possa godersi questo “mostro” della tecnologia tedesca, come meritano tutti quelli che alle conquiste materiali arrivano con il lavoro duro, onesto e trasparente.