LA FOTO. Mobili abbandonati in strada: beccati e multati

Si tratta di due persone del posto



SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Abbandonano mobili e altre suppellettili fuori al parco Minerva: beccati dagli operatori della polizia locale, impegnati in un servizio del nucleo ambiente teso alla difesa del territorio. Sono due persone del posto, immediatamente multate perché ritenute responsabili dell’abbandono dei rifiuti in dispregio alle ordinanze vigenti. È accaduto qualche giorno fa. Su disposizione del comandante dei vigili urbani, Alberto Negro, gli agenti in servizio del nucleo ambiente facevano un giro di perlustrazione sul territorio. Non è sfuggito loro il fare dei due, che velocemente hanno sistemato i rifiuti fuori al parco Minerva di via Patturelli. Sono immediatamente stati avvicinati e nei loro confronti sono scattati provvedimenti del caso.

“La difesa dell’ambiente, – ha detto Giovanni Ferrante, operatore capo del nucleo ambiente – tocca alla politica, ma prima di tutto passa per il rispetto che noi stessi mettiamo nelle nostre azioni. Ci impegneremo sempre affinché gli autori di simili comportamenti siano puniti come per legge”. L’abbandono dei rifiuti, a San Nicola la Strada, resta purtroppo un fenomeno costante.