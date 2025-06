LA FOTO. Moto si schianta contro la portiera dell’auto: 32enne al pronto soccorso

MARCIANISE – È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta il motociclista di 32 anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato in via Raffaele Musone, nei pressi di una farmacia. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato da una manovra azzardata, che ha portato allo scontro tra una moto e un’auto. L’impatto è stato violento e il centauro è rovinato sull’asfalto, riportando diverse contusioni.

Allertati immediatamente i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo al nosocomio casertano per accertamenti.