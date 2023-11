LA FOTO. Piove nell’asilo. E bimbi finiscono sotto l’acqua

CAPUA – Il maltempo colpisce anche le scuole di Capua. A raccontarlo sui social e il consigliere comunale della città di Fieramosca, Massimo Antropoli.

Il componente del gruppo di opposizione mostra una foto con dei secchi in un asilo della città, nel quale sta piovendo all’interno.

Perdite d’acqua causate, evidentemente, dalle forti piogge di queste ore e forse da una cattiva manutenzione.

“Oltre ai disagi che stanno patendo gli studenti dell’edificio scolastico in via Martiri di Nassirya, trasferiti dalla loro sede originaria in quella di S. Angelo in Formis, senza neppure una navetta a loro disposizione, adesso giunge anche la notizia che piove nell’edificio scolastico al Rione Carlo Santagata. Una situazione, questa, che crea difficoltà agli studenti, al personale scolastico, alle famiglie.

Esprimo anche solidarietà a quei dirigenti scolastici che non ricevono il dovuto supporto dalla politica che dovrebbe garantire loro le attività nella massima tranquillità. Se aggiungiamo la telenovela, che oramai dura da oltre un mese, che i pullman scolastici privati che provengono dal ponte Romano non possono arrivare all’ISIS Federico II né all’ITIS Giulio Cesare Falco mentre quelli pubblici sì, capiamo la difficoltà di un settore come quello scolastico, dove la latitanza e l’inadeguatezza dell’assessore alla pubblica istruzione Giacobone e di tutta l’Amministrazione comunale è palese”