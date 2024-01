LA FOTO. Ragazzo si schianta con la Mercedes contro un negozio

AVERSA – Fortunatamente nulla di grave per il giovane alla guida di una Mercedes che virgola questa notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale ad Aversa lungo via Umberto I.

Per motivi ancora da chiarire, l’automobilista ha perso il controllo della sua Mercedes, con la vettura che è andata a impattare la vetrina di un negozio che affaccia sulla strada.

Danni alla vettura e all’esercizio commerciale, ma niente di rotto per il giovane.