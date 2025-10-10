LA FOTO. Rompe il motore del cancello, entra in casa e ruba costosa bici elettrica

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

TRENTOLA-DUCENTA – Furto all’alba nella città di Trentola-Ducenta, nei pressi del supermercato Decò. Un ladro si è introdotto all’interno di un’abitazione ed ha rubato una bicicletta elettrica sulla quale è poi scappato subito dopo aver compiuto il fatto.

L’uomo dal volto coperto, ripreso dalle telecamere di sicurezza, è riuscito a scassinare il motore del cancello, riuscendo così nel prelievo del mezzo, per poi richiuderlo prima di sfuggire dal luogo incriminato. Le forze dell’ordine lavorano per cercare di risalire all’e-bike e, di conseguenza, acciuffare il responsabile del reato.