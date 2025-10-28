LA FOTO. S.MARIA C.V. Avvelena i gatti nella zona intorno al Rione IACP

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

Ben 5 gattini sono stati ricoverati in condizioni gravi. L’appello della popolazione

SANTA MARIA CAPUA VETERE (a.c.) – Per quanto si sia insistito nel corso del tempo sulla sensibilizzazione nei confronti degli atteggiamenti verso gli animali, purtroppo alcune persone non sembrano recepire tale messaggio, sfoggiando brutalmente ad ogni occasione la loro crudeltà verso dei poveri esseri indifesi.

Quanto scritto in apertura dell’articolo riprende di pari passo quello che sta accadendo a Santa Maria Capua Vetere, dove “l’aguzzino”, a quanto si legge dal gruppo Facebook di Ciò che vedo in città non è stato specificato se si tratti di un uomo o una donna, avrebbe già minacciato di avvelenare tutti i gattini che bazzicano in Via Martiri Cristiani, di fronte al tanto discusso Rione IACP della città del Foro. L’appello è arrivato tramite la pagina social da parte della popolazione, di chi si batte per i diritti degli animali e della proprietaria di ben 5 felini colpiti dalla mania di qualche abitante del posto.

I gatti sono stati ricoverati in condizioni gravi presso la Clinica Veterinaria del Dott. Pietro Petrarolo, che ha stabilizzato le loro condizioni pur rimanendo, purtroppo, in pericolo di vita. La “madre” dei cinque poveri animali che hanno subito tali barbarie ha condiviso di aver sporto denuncia proprio questa mattina nei confronti del probabile responsabile, il quale secondo alcune ricostruzioni avrebbe esplicitamente minacciato di avvelenare i felini.

La causa, seppur esagerata e grossolana, sarebbe stata l’introduzione dei gatti nel giardino di chi ha osato arrivare a tanto. A tal proposito la proprietaria non ha perso attimo a ricordare che i propri protetti erano tutti regolarmente vaccinati e sterilizzati.