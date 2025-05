LA FOTO. S. MARIA C.V. Rione Iacp dopo due mesi di buio e dopo l’articolo di CasertaCe, torna la luce

La situazione era diventata particolarmente critica, con furti e danneggiamenti alle autovetture parcheggiate in strada, soprattutto a causa della mancanza di visibilità

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Finalmente è tornata la luce nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere dopo le numerose segnalazioni e denunce dei residenti.

La pubblica illuminazione era stata interrotta da due mesi, causando disagio e problemi di sicurezza per gli abitanti del quartiere.

La situazione era diventata particolarmente critica, con furti e danneggiamenti alle autovetture parcheggiate in strada, soprattutto a causa della mancanza di visibilità. Le denunce per il furto di targhe e catalizzatori si erano moltiplicate, lasciando i residenti in uno stato di ansia e frustrazione.

Noi di CasertaCe avevamo pubblicato un articolo sulla situazione (CLICCA E LEGGI) evidenziando la lentezza della risposta da parte dell’ufficio tecnico comunale per un banale intervento di ordinaria amministrazione, ovvero la sostituzione di alcune lampadine, da tempo bloccato in attesa di istruzione amministrativa.

Fortunatamente, dopo la pubblicazione del nostro articolo, il Comune ha finalmente provveduto al ripristino della pubblica illuminazione e i residenti del rione Iacp possono ora tornare a sentirsi più sicuri e tranquilli nelle loro strade.

La pubblica illuminazione è un servizio fondamentale per la sicurezza e la qualità della vita e ci si aspetta che venga mantenuta con cura e solerte attenzione.