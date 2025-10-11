LA FOTO. Schianto all’ingresso della Variante Anas, traffico in tilt
11 Ottobre 2025 - 10:39
Rallentamenti alla circolazione
CASAGIOVE – Incidente, pochi minuti fa, a Casagiove nei pressi della rampa d’ingresso della Variante Anas direzione Maddaloni. Per cause ancora in corso di accertamento una Dacia, di colore blu, ed una Agos, rossa, si sono scontrate.
Conseguentemente all’impatto è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per uno dei conducenti rimasti feriti.
