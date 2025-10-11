LA FOTO. Schianto all’ingresso della Variante Anas, traffico in tilt

11 Ottobre 2025 - 10:39

Rallentamenti alla circolazione

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE – Incidente, pochi minuti fa, a Casagiove nei pressi della rampa d’ingresso della Variante Anas direzione Maddaloni. Per cause ancora in corso di accertamento una Dacia, di colore blu, ed una Agos, rossa, si sono scontrate.

Conseguentemente all’impatto è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per uno dei conducenti rimasti feriti.

Rallentamenti alla circolazione

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino