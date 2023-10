LA FOTO. Schianto nella frazione tra auto e moto: soccorritori sul posto

Importanti rallentamenti alla circolazione

CAPUA – Incidente, questo pomeriggio, in via Galatina, secondo tratto nei pressi del distributore di carburante località Santo Iorio, nella frazione di Sant’Angelo in Formis. A scontrarsi, nei pressi del distributore di carburanti, per cause ancora in corso di accertamento, una moto di grossa cilindrata è un’auto. Sul posto due auto dei carabinieri, i vigili urbani e i sanitari del 118. Disagi alla circolazione.