LA FOTO. Schianto sul Vialone, feriti due giovanissimi

Intervento dei vigili del fuoco di Caserta.

SAN NICOLA LA STRADA. Questa notte una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, precisamente del distaccamento di Marcianise, è intervenuta verso le ore 02:30 sul viale Carlo III di Borbone,in prossimità della prima rotonda nel comune di San Nicola la Strada ,per un incidente stradale. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso due giovani ragazzi rimasti feriti in seguito all’incidente in cui, fortunatamente, non sono state coinvolte altre autovetture. Successivamente i ragazzi sono stati curati dal personale del 118 intervenuto sul posto con un’autoambulanza.