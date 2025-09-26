LA FOTO. Scontro tra due auto sulla Provinciale 290: codice rosso per 4 feriti in pronto soccorso

Carabinieri e Vigili del Fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese, per liberare gli infortunati dal groviglio di lamiere

SAN POTITO SANNITICO (A.A.) – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a San Potito Sannitico, sulla Strada Provinciale 290, all’altezza dell’incrocio con via Generale Izzo. È lì che due vetture si sono scontrate violentemente, per cause ancora in fase di accertamento, provocando il ferimento delle quattro persone a bordo, due per ogni veicolo.

L’impatto, particolarmente violento, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi per estrarre gli occupanti dalle rispettive auto. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese sono giunti prontamente sul posto e, utilizzando le attrezzature specifiche, hanno lavorato per liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere.

Una volta estratti, i quattro feriti hanno ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente e sono stati poi trasportati d’urgenza in ospedale dalle ambulanze del 118. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulla gravità delle loro condizioni, ma l’intervento dei Vigili del Fuoco suggerisce che i traumi subiti possano essere seri.

Sul teatro dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese. I militari hanno immediatamente isolato l’area e stanno conducendo i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e determinare le eventuali responsabilità. Il traffico sulla Provinciale 290 ha subito notevoli rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.