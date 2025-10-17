LA FOTO. Sequestro record: tre chili e mezzo di cocaina nascosti in un bosco con armi da guerra e munizioni

La droga pronta ad essere immessa sul mercato avrebbe fruttato proventi per centinaia di migliaia di euro

CASTEL VOLTURNO – Blitz notturno dei Carabinieri in un’area rurale di Castel Volturno, così come vi abbiamo notiziato in un nostro primo lancio (CLICCA E LEGGI). Questa notte nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla circolazione illegale di armi e munizioni, i militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno scoperto un vero e proprio nascondiglio, abilmente camuffato dalla vegetazione e in parte interrato.

All’interno del rifugio improvvisato, i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 3,39 chilogrammi di cocaina, confezionata in diversi panetti pronti per la distribuzione. Accanto alla droga, anche un arsenale di munizioni: in totale 441 cartucce di vario calibro, tra cui 57 proiettili da guerra calibro 7.62×39, oltre a cartucce per pistole e fucili di diverso tipo (calibro 12, .44 Magnum, .38, 7.65, 9×21, .380 e .22 LR).

Il ritrovamento comprendeva inoltre un giubbetto antiproiettile sottogiacca, privo di matricola, uno “stampo” in acciaio, e una pressa, questi ultimi utilizzati per incidere il marchio di identificazione sui panetti di droga, segno che il materiale era destinato allo smercio nel territorio.

Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Proseguono le indagini dei Carabinieri per risalire alla provenienza della sostanza stupefacente e delle munizioni.