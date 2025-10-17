MONDRAGONE sotto assedio: carabinieri in azione contro lo spaccio, un fermo

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli dalle forze dell’ordine

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – Operazione antidroga in corso nelle ultime ore a Mondragone, dove i carabinieri del Reparto Territoriale stanno conducendo un’importante azione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate, i militari avrebbero sequestrato un ingente quantitativo di droga, probabilmente destinato al mercato locale e delle zone limitrofe. Non si esclude che si tratti di uno snodo rilevante nella rete di distribuzione dello stupefacente.

Sempre da fonti non ufficiali, pare che ci sia anche una persona fermata.



