LA FOTO. Smarriscono il sentiero durante una passeggiata: disavventura nei boschi per due escursionisti. Uno è della provincia di CASERTA

16 Agosto 2025 - 19:05

Un uomo proveniente dalla provincia di Caserta e una donna di Mantova hanno perso la via durante un’escursione, ma grazie al Soccorso Alpino sono stati ritrovati e messi in salvo

CASERTA – Un’uscita nella natura tra i sentieri delle foreste casentinesi si è conclusa con attimi di preoccupazione per due escursionisti, una donna di 45 anni del mantovano e un uomo di 48 anni originario della provincia di Caserta.

Partiti dall’eremo di Camaldoli per godersi una giornata tra i boschi, i due hanno perso l’orientamento durante il percorso di rientro, nei pressi del Passo della Bertesca, nel territorio di Bagno di Romagna. Fortunatamente, hanno mantenuto la calma e contattato immediatamente i soccorsi.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di Ferragosto, intorno alle 19:30. Il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna – stazione Monte Falco – ha avviato le operazioni di recupero. Grazie al contatto telefonico, il caposquadra è riuscito a localizzare esattamente la posizione della coppia.

Dopo circa mezz’ora di cammino a piedi, i soccorritori hanno raggiunto gli escursionisti, che fortunatamente non presentavano alcun malessere fisico. Entrambi sono stati accompagnati in sicurezza al punto di partenza a bordo di un fuoristrada.
Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno incrociato la squadra di soccorso durante il rientro.

