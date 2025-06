LA FOTO. STRADE COLABRODO. A MONDRAGONE si apre l’asfalto al passaggio della betoniera

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MONDRAGONE – Lunedì movimentato lungo Corso Umberto I, dove una betoniera è rimasta incastrata nel bel mezzo della strada dopo che l’asfalto ha ceduto sotto il suo peso. Sarebbe troppo facile pensare ad esempio plastico del buco di bilancio che le amministrazioni di Mondragone, in cui è egemone il consigliere regionale Giovanni Zannini, hanno provocato alle casse cittadini, tanto da portare al dissesto dell’ente.

Il mezzo pesante stava transitando normalmente quando, all’improvviso, le ruote posteriori sinistre sono sprofondate nel manto stradale. Probabilmente, a cedere è stata la strada stessa, non in grado di reggere il carico del camion.

Il risultato? La betoniera è rimasta bloccata e ha occupato completamente la carreggiata, creando non pochi disagi alla circolazione. Tecnici e operatori stanno cercando di capire come liberarla senza arrecare ulteriori danni. Nel frattempo, gli automobilisti sono costretti a deviare e trovare strade alternative per evitare il blocco.