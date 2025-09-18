LA FOTO. Sversa rifiuti in strada, ripreso dalla telecamere e denunciato

I controlli della polizia municipale proseguiranno per contrastare gli incivili

SAN PRISCO – Il Comando di Polizia Municipale di San Prisco, è quotidianamente impegnato in attività di

sensibilizzazione, controllo, prevenzione e repressione dell’attività illecita di sversamento di rifiuti, sia per

ciò che concerne l’abbandono di piccole quantità e sia per sversamenti di materiali pericolosi, tematica molto

a cuore al personale dipendente del Comando di P.M., che alla stessa amministrazione D’Angelo, la quale

fortemente supporta ed incentiva tutte le attività poste in essere per la risoluzione di tali problematiche.



A seguito di una delle citate attività di investigazione, messe in atto in vari punti della città, grazie anche

all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza fissa e mobile in dotazione al Comando ed alla costante

collaborazione della cittadinanza, veniva individuato un soggetto intento ad abbandonare alcuni sacchi di

materiale di vario genere e natura, assimilabili a rifiuti urbani e combusti in una zona rurale della città.

Al culmine delle verifiche, il soggetto veniva formalmente identificato, nonché deferito a piede libero

all’Autorità Giudiziaria ed il materiale sversato sottoposto a sequestro, così come previsto nello specifico,

dalla vigente normativa in materia.



Detti risultati, è bene ribadirlo, sono frutto della sinergia tra il personale della Polizia Municipale,

l’Amministrazione Comunale e la Cittadinanza tutta che, con dettagliate segnalazioni, spesso agevola di

molto le attività investigative poste in essere e fornisce carburante attivo per lo svolgimento delle indagini.

Pertanto, è ai Cittadini che và un sentito ringraziamento per la collaborazione prestata, rassicurando che

questi controlli continueranno incessantemente fin quando gli incivili saranno stanati e finiranno di insozzare

la nostra città.