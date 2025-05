LA FOTO TEANO. Scontro frontale Lancia-Audi: feriti gravi

Sul posto i Vigili del Fuoco

TEANO (EZ) – Grave incidente stradale questa mattina sulla SP329, l’arteria ex SS608 che collega Teano a Caianello, già nota per le sue criticità. Lo scontro frontale, avvenuto intorno alle 9:30, ha coinvolto una Lancia Y nera e un’Audi A4 S.V. bianca, con almeno un ferito grave tra le persone coinvolte.

L’impatto è avvenuto in un tratto della strada che presenta diversi punti critici, tra cui l’incrocio di Borgonuovo e le cunette e i dossi in direzione di Caianello. Dalle prime osservazioni, una delle due vetture è stata trovata sulla mezzeria opposta al proprio senso di marcia, suggerendo una possibile perdita di controllo del veicolo o un effetto di slittamento sul selciato, forse dovuto all’eccessiva velocità.

L’Audi A4 S.V., di colore bianco, procedeva da Borgonuovo in direzione di Caianello e quindi Vairano. Tra le persone ferite figura anche G.B., residente nella frazione di Casafredda a Teano.

Sul

luogo del sinistro, data la gravità dell’accaduto, si sono prontamente recati i Vigili del Fuoco di Teano, distaccamento della Centrale Operativa di Caserta, seguiti a ruota dai Vigili Urbani di Teano, gli agenti G.D. e M.A.Le forze dell’ordine stanno attualmente effettuando i rilievi tecnici, le misurazioni e le identificazioni necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Solo a conclusione di queste operazioni sarà possibile esprimere un parere tecnico definitivo. Tuttavia, l’incidente è largamente attribuibile all’eccessiva velocità di almeno uno dei due veicoli coinvolti. Le condizioni di tutte le persone coinvolte nel sinistro sono al momento ancora in fase di accertamento.