LA FOTO. ULTIM’ORA. Crolla palazzina a CASERTA, si scava tra le macerie

CASERTA – Il crollo di un edificio si è verificato pochi minuti fa in via Galatina nella frazione di San Clemente a Caserta. Dalle prime informazioni giunte in redazione dovrebbe trattarsi di una palazzina disabitata. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Comando Provinciale di Caserta con il supporto degli operatori del team Usar per attivare una ricerca strumentale al fine di scandagliare l’area interessata ed accertare che non vi sia la presenza di nessuno tra le macerie.