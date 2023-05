LA (GIUSTA) RIVOLTA DEGLI ALLEVATORI. Giovanna Petrenga (FdI) applaude il PD: “Bravi, la posizione di De Luca è irresponsabile”

La senatrice casertana ha così commentato l’attacco di Misiani, della Camusso e di Graziano al governatore dopo l’eccentrica sortita di quest’ultimo che ha ritirato la Regione sull’Aventino, annunciando la diserzione al tavolo organizzato per giovedì prossimo al Ministero della Salute sulla strage, buona solo per chi produce carne in scatola, di migliaia di capi bufalini con la spiegazione lunare che si tratterebbe dell’unico modo conosciuto al mondo per sradicare la brucellosi

CASERTA – “La posizione di De Luca rispetto al Tavolo sulla brucellosi bufalina casertana convocato al ministero della Salute il 18 maggio prossimo è di irresponsabile sgarbo istituzionale e bene hanno fatto ad esprimere il proprio disappunto, con lodevole senso di responsabilità, i segretari provinciale e regionale del Pd. Il tavolo, checché auspichi chi non vuole né chiarezza né una soluzione rapida del problema, si terrà, mentre restano ferme le indicazioni del Senato, dell’intero Senato, sul percorso da intraprendere, quello ben illustrato nell’Ordine del Giorno approvato in occasione della conversione in legge del Decreto Milleproroghe“. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga.

“Piani provinciali approvati dal governo, autocontrollo, possibilità d contro-diagnosi per gli allevatori, attuazione delle norme internazionali ed europee, adeguate campagne di vaccinazione e monitoraggio costante sull’attuazione delle norme ma una rigorosa tracciabilità del latte di bufala sono elementi necessari per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini, salvaguardare il diritto alla vita degli animali e delle aziende, e rilanciare un settore messo fin troppo in cattiva luce da piani di abbattimenti sui quali sarà pur necessario fare chiarezza“, conclude la senatrice Petrenga.