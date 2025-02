La maggioranza del ribaltone Zannini – Pino Riccio Scognamiglio – Iodice – Zinzi – Trombetta e della “banda bassotti” dice di essere forte e brava. Il centrosinistra: “A questo punto niente più da discutere”

Il lavoro paziente e lineare della coordinatrice dei gruppi consiliari di opposizione Lina Tartaglione si ferma qui: “Mai interessati a poltrone, ma solo ai contenuti politici che non potevano non partire da atto che segnasse una chiara discontinuità rispetto a questo primo anno e mezzo di Amministrazione ” QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO STAMPA DEL CENTROSINISTRA

COMUNICATO STAMPA

MARCIANISE – A seguito dell’ultimo comunicato del sindaco, il Centrosinistra ha provato a tratteggiare una linea comune per dar seguito al senso di responsabilità di ognuno per il bene della città.

Purtroppo la posizione rigida assunta dal Primo cittadino manca di quei presupposti politici fondamentali per la definizione di un disegno comune che avrebbe permesso ad ogni parte di esprimersi a carta scoperte.

Appare

evidente che la nostra coalizione venga vista come un’aggiunta ad una squadra che – come sottolinea il suo leader – è in grado di governare bene in assoluta autonomia, e ciò’ in netto contrasto con le difficoltà palesate nel consiglio comunale del 19 dicembre.Non abbiamo mai chiesto un ribaltone né ci siamo preoccupati delle posizioni in giunta ma abbiamo invocato una discontinuità necessaria per un nuovo inizio che ci riportasse alla fine della competizione elettorale che vedeva la città divisa in due grandi blocchi distanziati da pochissimi voti.Senza un atto politico di netta demarcazione tra i primi 18 mesi di amministrazione e i successivi non si può parlare di condivisione ma di mero supporto, inaccettabile per il ruolo che i cittadini ci hanno conferito con il loro voto.Risulta pertanto difficile se non impossibile, proseguire come coalizione questa fase di dialogo che avrebbe potuto esserci sicuramente sui temi comuni, ma non sul piano politico.Il centrosinistra proseguirà la propria azione di controllo e stimolo all’azione amministrativa, nell’interesse esclusivo della città. Ogni gruppo e consigliere comunale saprà interpretare tale ruolo secondo le proprie inclinazioni e sensibilità.