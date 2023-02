LA NOTA. AUTOVELOX & CAPPA SPINA: normale nell’amministrazione provinciale in cui ditte di soggetti e parenti di soggetti vicini al clan dei Casalesi macinano un appalto dopo l’altro

Una breve riflessione, dopo il nostro articolo-inchiesta sull’ennesima gara di appalto che puzza di imbroglio dall’inizio alla fine, così come attesta una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata lo scorso gennaio

CASERTA (Gianluigi Guarino) – La vicenda dell’appalto, assegnato e poi riassegnato all’impresa di Pasquale Cappa Spina (CLIKKA E LEGGI IL NOSTRO DETTAGLIATO FOCUS) non è un fatto a sé stante, ma uno dei tanti anelli di una catena lunghissima che conduce spessissimo nel perimetro inquietante degli interessi della criminalità organizzata.

Il metodo utilizzato per Cappa Spina non può stupire certo noi che da tempo elenchiamo una serie numerosissima di fatti inquietanti.

Questa

è la Provincia di Giorgio Magliocca e Giovanni Zannini; questa è stata la Provincia di; questa è stata la Provincia del dirigente mister x, che, per la procura di Benevento, ha preso mazzette dall’imprenditore sannita, con la “gentile” intercessione di Raffaele Pezzella, imprenditore di Casal di Principe, trapiantato in ogni dove; questa è la Provincia dei concorsi – barzelletta, che ha letteralmente regalato scrivanie a go go a tanti figli di…, nipoti di…, commare e commarelle; questa è la Provincia che affidabrevi manua Peppe Mastrominico, cugino diretto degli altri due Mastrominico, condannati in primo grado per camorra, ma anche alla ditta di Fabio Oreste Luongo, il pluripregiudicato e pluri- arrestato esponente del clan dei Casalesi; questa è la Provincia che affida lavori per centinaia e centinaia di migliaia di euro direttamente e anche tramite gara, all’impresa dei costruttoridi Casal di Principe, recentemente arrestati, poi scarcerati e oggi sotto processo, perché accusati dalla Dda di essere al servizio o comunque funzionali al ras-imprenditorequesta e solo questa è, oggi, l’amministrazione provinciale di Caserta.

Dunque, sarebbe stato strano, anomalo, e anticiclico se questa Provincia, la Provincia di Magliocca, Zannini, Del Prete, Mastrominico, Oreste Luongo, dei Petrillo, avesse compiuto le dovute verifiche su Cappa Spina che, al contrario e in piena coerenza con la sua linea di condotta appena menzionata, non è stata effettuata, perseverando, invece, in un’aggiudicazione che, per come è stata fortissimamente voluta, suscita molto più di un dubbio.