La Promoservice di S.MARIA CAPUA VETERE al centro del progetto della Protezione civile nazionale “Io non rischio”

Resilienza. Su cosa si basa il vantaggio competitivo? Non tanto sulla novità e sull’originalità dei prodotti venduti quanto sulla qualità del servizio prestato.

La maestria imprenditoriale e la passione di un ragazzo hanno fatto nascere, 20 anni fa, una ditta di produzione di servizi innovativi, rivolti al territorio.

Ora, dopo 20 anni, questa impresa, la Promoservice ha fatto tanta strada, e ora è al centro del progetto “Io non rischio” (CLICCA QUI PER LEGGERNE I CONTENUTI), grazie al quale diventa fornitore del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che proprio il 12 e il 13 ottobre prossimi, invaderà le piazze italiane per ampliare l’area del volontariato e per pianificare ancor di più e ancor meglio le strategie di prevenzione e di intervento di fronte alle calamità naturali.

La Promoservice è una realtà domiciliata in un opificio industriale organizzato con vision 4.0.



-sistemi di qualità e controllo all’interno dell’azienda;-corsi di formazione interni ed esterni per dipendenti;– osservazione delle normative vigenti e di quelle auto-imposte (codici di comportamento);-rispetto dell’ambiente con autosufficienza energetica.Il sogno di un imprenditore self-made-man oggi è realtà.Maestria imprenditoriale, passione, voglia di riuscire nonostante le difficoltà “embedded” sul territorio.Una sola parola “resilienza”.