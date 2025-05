La storia di Pasquale: da agente della Municipale ad attore in serie tv di successo. E ora…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.v.) – C’è chi aspetta la pensione contando i giorni e chi, invece, inizia una nuova carriera. È il caso di Pasquale Papale, luogotenente della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere, che a pochi passi dal congedo sta sorprendendo tutti con una seconda vita… da attore.

Dopo aver partecipato a produzioni di successo come Il Commissario Ricciardi, Mare Fuori e L’Isola delle Donne, Papale è stato selezionato per entrare nel cast di Gomorra – Le Origini, il nuovo progetto firmato dal regista Marco D’Amore, che punta i riflettori sul passato oscuro della camorra negli anni ’70.

Le riprese, in corso proprio nel vecchio carcere borbonico di Santa Maria Capua Vetere, regalano un’atmosfera densa e suggestiva, perfetta per ricostruire i primi anni della Nuova Camorra Organizzata. E in questo scenario dal sapore crudo e autentico, anche Papale ha trovato il suo spazio, interpretando – secondo alcune indiscrezioni – un ruolo intenso e inaspettato, con scene che potrebbero lasciare il segno.

Il riserbo sulla trama è totale, ma tra chi lo conosce già si mormora: «Altro che comparsa!». A colpire, oltre alla presenza scenica, è la naturalezza con cui l’ex comandante riesce a calarsi in ruoli cinematografici, mostrando un talento che pochi si aspettavano.

La sua è la dimostrazione che non è mai troppo tardi per reinventarsi, e che la creatività può sbocciare anche dopo una vita passata in uniforme. Un cambiamento radicale, sì, ma vissuto con entusiasmo e una passione che – a quanto pare – era solo in attesa del momento giusto per uscire allo scoperto.

Papale non ha ancora lasciato definitivamente il comando, ma intanto si gode il set, le luci e una nuova avventura che, forse, è solo all’inizio.