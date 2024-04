LA TRAGEDIA. Si lancia dal terzo piano, donna lotta tra la vita e la morte

La donna è ospite della casa di riposo per anziani Andromeda

SAN NICOLA LA STRADA. La tragedia si è consumata appena un’ora fa: una donna, ospite in uno degli appartamenti della casa di riposo per anziani Andromeda, in via Stellato a San Nicola la Strada, ha tentato il suicidio lanciandosi dal terzo piano della struttura.

Subito accorsi i dipendenti della casa di riposo che hanno allertato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in codice rosso.

Sul luogo sono anche giunti gli agenti della volante della Questura di Caserta che indagano sul tentativo di suicidio. Non conosciamo, al momento, le condizioni della donna. Più tardi vi daremo aggiornamenti.