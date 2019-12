Lacrime e applausi ai funerali dell’operaio morto sul lavoro. Il dolore della moglie e della figlia

TRENTOLA DUCENTA – (Lidia e Christian de Angelis) Lacrime e applausi ai funerali di Roberto Pezone, operaio morto sul lavoro. La funzione religiosa si è svolta alla Vigilia di Natale presso la Chiesa di Trentola Ducenta, alla presenza di numerosi cittadini e di una delegazione dell’amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo dove il 54enne ha perso la vita precipitando da oltre 10 metri d’altezza mentre era sul cantiere a lavorare.

L’uomo lascia la moglie Giovanna e la figlia Nunzia, oltre i tanti amici, colleghi e familiari nel dolore. Roberto era molto apprezzato in paese, per il suo lavoro e doti umane, persona tranquilla e cordiale, lavoratore instancabile, che faceva tanti sacrifici per la famiglia. I funerali sono stati celebrati dopo che la salma è stata restituita alla famiglia dopo l’autopsia disposta dal magistrato.

Pezone la settimana scorsa stava lavorando presso un cantiere nel comune pugliese, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato da 10 metri di altezza, nonostante i disperati tentativi di salvarlo, e l’arrivo dei sanitari dopo poco il ricovero in Ospedale di San Giovanni Rotondo, il 54enne è morto, per le gravi lesioni riportate a causa dell’impatto. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità legate a carenze di sicurezza sul cantiere.

L’amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo ha reso noto che: “PER I FUNERALI DELL’OPERAIO LUMINARIE DELL’ALBERO E FILODIFFUSIONE SPENTEUna delegazione istituzionale del Comune di Monte Sant’Angelo ha partecipato oggi, in provincia di Caserta, ai funerali di Roberto Pezone, l’operaio 54enne deceduto martedì scorso dopo essere caduto da un dirupo di 10 metri.In segno di vicinanza alla famiglia e di cordoglio dell’intera comunità le luminarie dell’albero e la musica in filodiffusione oggi resteranno spente!“.

Questo il toccante addio dell’amico Luigi D.P. “Addio Roberto sei stato un grande uomo e un grande lavoratore la tua morte non doveva venire così perché eri un uomo senza peccati e senza malignità ma il destino così ha voluto ciao amico mio ti vorrò sempre bene sicuramente in cielo stai in un angolo da solo perché eri così timido che stavi sempre lontano da noi ma ti vorrò sempre bene!“.